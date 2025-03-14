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В нью-йоркской «резиденции Трампа» прошла акция в поддержку палестинцев 0

В мире
Дата публикации: 14.03.2025
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В нью-йоркской «резиденции Трампа» прошла акция в поддержку палестинцев
ФОТО: twitter

Несколько десятков человек в четверг провели демонстрацию в «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке, протестуя против задержания и запланированной депортации палестинского активиста Махмуда Халиля, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Палестинский студент Халиль играл ведущую роль в акциях поддержки палестинцев, которые в прошлом году проходили в студенческом городке Колумбийского университета.

Организация по защите прав палестинцев «Jewish Voice for Peace» («Еврейский голос за мир») заявила в социальных сетях, что «полиция задержала сотни протестующих, вытаскивая их за руки и ноги из сидячей забастовки в "Трамп-тауэр"».

Демонстранты требовали освобождения Халиля и выполнения других требований.

По данным СМИ, полиция пресекла несогласованную сидячую забастовку в вестибюле «Трамп-тауэр». Этот небоскрёб в районе Манхэттен ранее был главной резиденцией президента США Дональда Трампа.

Нью-Йоркский департамент полиции (NYPD) сообщил, что утром в четверг в здание вошли около 150 человек в гражданской одежде, которые затем сняли верхнюю одежду, обнажив красные футболки с прорпалестинскими лозунгами.

«В итоге мы задержали 98 человек за незаконное проникновение и нарушение общественного порядка в этом здании», - заявил начальник NYPD Джон Чел.

В воскресенье сотрудники иммиграционной службы США прибыли в квартиру Халиля и задержали его. Позже он был отправлен в центр содержания под стражей в штате Луизиана.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила на пресс-конференции, что студент Колумбийского университета Халиль распространял пропаганду палестинской боевой организации ХАМАС, «встав на сторону террористов».

Она также отметила, что Халиль организовывал протестные группы, которые мешали студентам учиться, «угрожали американским еврейским студентам и заставляли их чувствовать себя небезопасно».

Левит добавила, что госсекретарь США Марко Рубио «сохраняет за собой право аннулировать визу Махмуда Халиля», подчеркнув, что он вправе так поступать в отношении «лиц, враждебных внешней политике США и национальным интересам безопасности».

Суд первоначально заблокировал депортацию Халиля, чтобы дать время на вынесение решения, сообщили СМИ.

Как отмечает газета New York Times и адвокат Халиля, он женат на гражданке США, которая находится на восьмом месяце беременности, и имеет бессрочный вид на жительство в стране.

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