Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Этот опыт пригодится, если РФ начнет разваливаться» - Слайдиньш о событиях в Курской области 13 2832

В мире
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Этот опыт пригодится, если РФ начнет разваливаться» - Слайдиньш о событиях в Курской области

Майор НВС Слайдиньш, рассказывая о Курском направлении, начал программу с показа видеокадров, на которых запечатлены российские солдаты в центре Суджи.

«Там украинский авангард, были бои, но, похоже, от этого плацдарма практически ничего не осталось... Они еще там, и видно, что украинцы медленно продвигаются в сторону своей территории, надеюсь, к укрепленным позициям. Однако военный фактор повлиял на необходимость вывода украинских вооруженных сил.

Россия вновь смогла перерезать ключевые логистические пути, заставив украинские подразделения отступить в Сумскую область. Кроме того, последние российские операции в Курской области проходили в практически пустых населенных пунктах, которые можно было бы отбить, если бы были достаточные запасы боеприпасов», — рассказал Слайдиньш.

Слайдиньш допустил, что украинцы не хранили в этом месте «огромные запасы», чтобы они не попали в руки россиян.

«Единственный вопрос — во сколько обошлось Украине это отступление? Но русские не говорят о крупномасштабном окружении. Да, есть видео, где есть пленные – человек 5-10… Но это не значит, что россияне захватили крупные подразделения украинских вооруженных сил, но потери техники есть, потому что путей отступления не так много, и россияне держат их под обстрелом. Более того, если посмотреть на карту, то русские также активны западнее этого плацдарма – они прорываются в Сумскую область, и на границе идут бои. Бои идут достаточно интенсивные и тяжелые», — рассказал Слайдиньш о том, что происходит на фронте в Курской области.

Означает ли происходящее сейчас вокруг Суджи и на всем остальном курском направлении, что в ближайшие дни мы больше не увидим там украинскую армию?

«Я думаю, нет [не увидим], потому что пути снабжения обстреливаются, украинцы не могут... Это главная проблема», — ответил майор НВС.

Слайдиньш перечислил 4 урока с Курского направления.

Первый урок заключается в следующем – Россия понесла потери, и мир увидел способность украинских вооруженных сил начать наступление на территории России, что, пожалуй, является самым важным. Второй момент – Россия понесла репутационный ущерб, а ее ядерный шантаж оказался «блефом». Третий урок — уникальный боевой опыт, который пригодится, если Россия начнет разваливаться. Четвертый урок, извлеченный на Курском направлении, заключается в том, что украинские вооруженные силы продемонстрировали эффективное взаимодействие с местным населением, подчеркнул майор НВС Слайдинс.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
60
0
0

Оставить комментарий

(13)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео