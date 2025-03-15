Майор НВС Слайдиньш, рассказывая о Курском направлении, начал программу с показа видеокадров, на которых запечатлены российские солдаты в центре Суджи.

«Там украинский авангард, были бои, но, похоже, от этого плацдарма практически ничего не осталось... Они еще там, и видно, что украинцы медленно продвигаются в сторону своей территории, надеюсь, к укрепленным позициям. Однако военный фактор повлиял на необходимость вывода украинских вооруженных сил.

Россия вновь смогла перерезать ключевые логистические пути, заставив украинские подразделения отступить в Сумскую область. Кроме того, последние российские операции в Курской области проходили в практически пустых населенных пунктах, которые можно было бы отбить, если бы были достаточные запасы боеприпасов», — рассказал Слайдиньш.

Слайдиньш допустил, что украинцы не хранили в этом месте «огромные запасы», чтобы они не попали в руки россиян.

«Единственный вопрос — во сколько обошлось Украине это отступление? Но русские не говорят о крупномасштабном окружении. Да, есть видео, где есть пленные – человек 5-10… Но это не значит, что россияне захватили крупные подразделения украинских вооруженных сил, но потери техники есть, потому что путей отступления не так много, и россияне держат их под обстрелом. Более того, если посмотреть на карту, то русские также активны западнее этого плацдарма – они прорываются в Сумскую область, и на границе идут бои. Бои идут достаточно интенсивные и тяжелые», — рассказал Слайдиньш о том, что происходит на фронте в Курской области.

Означает ли происходящее сейчас вокруг Суджи и на всем остальном курском направлении, что в ближайшие дни мы больше не увидим там украинскую армию?

«Я думаю, нет [не увидим], потому что пути снабжения обстреливаются, украинцы не могут... Это главная проблема», — ответил майор НВС.

Слайдиньш перечислил 4 урока с Курского направления.

Первый урок заключается в следующем – Россия понесла потери, и мир увидел способность украинских вооруженных сил начать наступление на территории России, что, пожалуй, является самым важным. Второй момент – Россия понесла репутационный ущерб, а ее ядерный шантаж оказался «блефом». Третий урок — уникальный боевой опыт, который пригодится, если Россия начнет разваливаться. Четвертый урок, извлеченный на Курском направлении, заключается в том, что украинские вооруженные силы продемонстрировали эффективное взаимодействие с местным населением, подчеркнул майор НВС Слайдинс.