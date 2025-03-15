На телеграм-канале "Кремлевский БезБашенник" роживающий в США российский экономист Владислав Иноземцев комментирует сюжет вокруг переговоров в треугольнике Киев-Вашингтон-Москва.

"Конечно, нельзя говорить о заключении перемирия в ситуации, когда о нём заявила лишь одна сторона. Расчёт Киева понятен: после месяца террора со стороны Белого дома Украина может на некоторое время расслабиться – теперь Д.Трамп должен проявлять «искусство убеждения» уже в отношении другой стороны. Насколько он окажется в этом успешен, мы скоро увидим – мощных рычагов давления на В.Путина у Вашингтона нет, намерений сдать назад Москва пока не выказывала, так что опережать события не стоит. Даже если Кремль согласится прекратить огонь, позиции сторон не стоит считать сблизившимися и тем более согласованными.

Между тем решения, принятые в Саудовской Аравии, имеют критически важное значение. Согласие на перемирие по всей линии фронта снимает с повестки дня традиционное требование восстановления границ не то чтобы 1991-го, но даже 2022 года (и означает успех американцев, которые давно уже говорили, что Украине придётся смириться с территориальными потерями). Это очень важный сдвиг – и хотя он «сносит» всю повестку дня и радикалов в Киеве, и российской оппозиции в изгнании, он открывает путь поискам мира, пусть и без гарантированного результата.

Несмотря на то, что ровно месяц тому назад Д.Трамп позвонил В.Путину именно в рамках переговоров по Украине, подробно эта проблема пока так и не поднималась. Сейчас пришло время узнать, насколько Кремль готов не столько предлагать Соединённым Штатам природные ресурсы или сотрудничество в Арктике, сколько предпринимать реальные шаги по разрешению конфликта. На мой взгляд, на данном этапе согласие прекратить огонь не несёт для Москвы никаких рисков: это ведь В.Зеленский должен сейчас будет доказывать, что «он привёз мир нашему поколению», рискуя оказаться в роли Н.Чемберлена. Так что главная часть раскладывания украинского пасьянса ещё впереди – но вечер уже явно перестал быть томным..."

На своем канале прокомментировал ситуацию и московский политолог Олег Бондаренко: "Соединенным Штатам нужно закрыть старый кейс. Для Трампа история с Украиной — это убыточный кейс прошлой команды, с которым нужно поскорее разделаться, причем поставить это себе в заслугу. И после этого можно будет перенаправить силы на другие направления. У Дональда Трампа на самом деле не так много времени. Именно сейчас у него по американским меркам абсолютная власть: контроль над президентским креслом, большинство в Палате представителей и в Сенате. Но это может продлиться всего два года до следующих промежуточных выборов. За эти уже менее чем два года Трампу нужно успеть сделать максимально много, чтобы потом показывать эти успехи избирателям. Для США историю с Украиной надо как можно скорее закрыть. Она ест очень много ресурсов, до сих пор привлекает много внимания. Конечно, на CNN тема Украины уже не первая, но как минимум она входит в пятерку самых популярных. Украина стала такой неизменной рубрикой всех ключевых западных СМИ, как спорт или культура.

У Владимира Зеленского сейчас вариантов немного. Он связал себя накрепко и исключительно с войной. Есть война — есть Зеленский. Нет войны — нет Зеленского. В связи с этим украинский лидер, конечно, будет делать все возможное, чтобы дальше остаться у власти. У него для этого есть поддержка старой Европы — Франции, Британии и, возможно, Германии. Сейчас мы увидим разделение Запада. И США, и Европа будут проводить свою политику по Украине".