Париж и Рим не могут предоставить боезапас - у самих кончился.

"ЕС будет снабжать Украину оружием даже в случае временного прекращения огня", - пафосно сообщает германский официоз DW. Тем не менее, на практике все получается несколько иначе.

В Украине практически закончились ракеты к системам ПВО SAMP-T, - пишет итальянская газета Corriere della Sera. Киев уже несколько недель просят Италию и Францию послать ракеты, но правительства этих стран не спешат принимать решения, поскольку их собственные запасы почти иссякли.

SAMP-T - наземный подвижный зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как самолёты и крылатые ракеты. ЗРК разработан европейским консорциумом Eurosam, образованным MBDA Italy, MBDA France и Thales. SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей. SAMP/T может уничтожать самолёты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения — до 25 км. Все 8 ракет Астер-30, которые содержатся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд. В Украине могло быть развернуто 6 комлексов.

Минувшей ночью вновь состоялись массированные обстрелы Украины, баллистическая ракета уничтожила ресторан в Кривом Роге - родном городе президента Зеленского.

На этом фоне новый канцлер ФРГ Мерц готовится объявить о передаче Украине ракет Taurus, сообщает Der Spiegel. Однако это ракеты воздух-земля, и, если их можно будет применять против российских объектов, то проблема обстрелов Украины никуда не денется.