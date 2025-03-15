Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области "выполнила свою задачу", заявил журналистам в Киеве в пятницу, 14 марта, президент страны Владимир Зеленский. По его словам, российская армия в результате курского наступления ВСУ

оттянула часть своих сил с харьковского и покровского направлений. Вследствие этого ситуация там "стабилизировалась", а ВС РФ теперь "будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск", считает Зеленский.

Трамп: Украинские солдаты в Курской области "полностью окружены"

"В этот самый момент тысячи украинских солдат полностью окружены российской армией и находятся в очень плохом и уязвимом положении", - прокомментировал ранее в тот же день ситуацию в Курской области президент США Дональд Трамп. В своем посте в Truth Social он написал, что обратился к президенту России Владимиру Путину с "настоятельной просьбой защитить их жизни". "Это была бы ужасная резня, какой мы не видели со времен Второй мировой войны", - добавил Трамп.

В ответ Владимир Путин пообещал, что украинским военным в Курской области, сложившим оружие и сдавшимся в плен, будут гарантированы жизнь и обращение как с военнопленными. Ранее в ходе визита в регион Путин утверждал, что захваченные там в плен военнослужащие ВСУ будут рассматриваться как террористы.

Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале опровергал информацию об окружении украинских военных под Курском и называл происходящее там "перегруппировкой" подразделений.