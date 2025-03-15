Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский: ВСУ завершили операцию в Курской области 4 1206

В мире
Дата публикации: 15.03.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Зеленский: ВСУ завершили операцию в Курской области

Действия ВСУ в Курской области вынудили Россию оттянуть войска с харьковского и покровского направлений, заявил президент Украины.

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области "выполнила свою задачу", заявил журналистам в Киеве в пятницу, 14 марта, президент страны Владимир Зеленский. По его словам, российская армия в результате курского наступления ВСУ

оттянула часть своих сил с харьковского и покровского направлений. Вследствие этого ситуация там "стабилизировалась", а ВС РФ теперь "будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск", считает Зеленский.

Трамп: Украинские солдаты в Курской области "полностью окружены"

"В этот самый момент тысячи украинских солдат полностью окружены российской армией и находятся в очень плохом и уязвимом положении", - прокомментировал ранее в тот же день ситуацию в Курской области президент США Дональд Трамп. В своем посте в Truth Social он написал, что обратился к президенту России Владимиру Путину с "настоятельной просьбой защитить их жизни". "Это была бы ужасная резня, какой мы не видели со времен Второй мировой войны", - добавил Трамп.

В ответ Владимир Путин пообещал, что украинским военным в Курской области, сложившим оружие и сдавшимся в плен, будут гарантированы жизнь и обращение как с военнопленными. Ранее в ходе визита в регион Путин утверждал, что захваченные там в плен военнослужащие ВСУ будут рассматриваться как террористы.

Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале опровергал информацию об окружении украинских военных под Курском и называл происходящее там "перегруппировкой" подразделений.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
36
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео