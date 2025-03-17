Без четких и надежных гарантий безопасности война в Украине не завершится, заявил в интервью агентству LETA бывший премьер-министр и министр иностранных дел Латвии, а ныне старший советник по геополитическим вопросам в международном агентстве стратегической коммуникации "Kreab" Кришьянис Кариньш.

По его мнению, Россия будет соблюдать мирное соглашение с Украиной только в том случае, если будет ясно осознавать, что за его нарушение последуют серьезные военные последствия. В то же время достичь договоренности с агрессором, который имеет преимущество, крайне сложно, так как у него мало интереса идти на компромиссы.

"На данный момент совершенно неясно, действительно ли Америка не примет участия в гарантиях безопасности Украины. [Президент США Дональд] Трамп наверняка будет оценивать ситуацию с точки зрения своих интересов. Америка уже пострадала из-за того, что при предыдущем президенте Джо Байдене она вывела свои войска из Афганистана, где власть немедленно перешла к талибам. Однако талибы в Афганистане не представляют угрозы для Европы, а Россия в Украине представляет. Если американцы покинут Украину, это окажет очень негативное влияние как на Трампа, так и на саму Америку", — отметил Кариньш.

Он подчеркнул, что сейчас самый важный вопрос заключается в том, будет ли противостоять России достаточная военная мощь. Европейские страны предлагают направить своих военных в Украину для усиления ее обороноспособности. Поэтому важно, чтобы Трамп согласился с этим и предоставил военную поддержку, пусть не напрямую Украине, но, возможно, Великобритании и Франции. Армии этих двух стран зависят от американской поддержки в вопросах логистики, информации, а возможно, и командования. Если США согласятся поддерживать британцев и французов, это будет благоприятным развитием событий для безопасности Латвии и всей Европы, считает Кариньш.

Отвечая на вопрос, придется ли Украине смириться с потерей территорий, поскольку президент России Владимир Путин заявил, что никогда не отдаст оккупированные украинские регионы, Кариньш подчеркнул, что пока неизвестно, удастся ли вообще в этом году дойти до мирных переговоров, на которых можно будет обсуждать этот вопрос.

"Я не могу представить ситуацию, при которой правительство Украины юридически признало бы потерю территорий. Де-факто в условиях войны они, конечно, оккупированы. Украина борется за их возвращение и за то, чтобы не потерять еще больше территорий. Все мы надеемся, что война закончится, но на данный момент нет признаков того, что это произойдет так быстро, как иногда утверждают", — заключил Кариньш.