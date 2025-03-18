Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЕС с партнерами выделят 5,8 млрд евро на помощь Сирии 1 711

В мире
Дата публикации: 18.03.2025
ERR
Изображение к статье: ЕС с партнерами выделят 5,8 млрд евро на помощь Сирии

Европейский союз и его партнеры выделят для смягчения последствий гражданской войны в Сирии и оказания помощи соседним с ней государствам дополнительные 5,8 млрд евро.

Об этом сообщила в понедельник еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица по итогам конференции стран-доноров в Брюсселе.

По словам Шуицы, из 5,8 млрд евро 4,2 млрд евро будут перечислены в виде грантов, а 1,6 млрд евро - в форме кредитов.

"ЕС и его партнеры только что пообещали выделить 5,8 млрд евро для Сирии и соседних стран. Это позволит поддержать Сирию в критически важный переходный период и удовлетворит серьезные потребности на местах", - написала в соцсети X верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр развития ФРГ Свенья Шульце объявили о взносе Германии в размере 300 млн евро. Это втрое меньше миллиарда евро, обещанного Германией в прошлом году, что объяснили распадом правящей коалиции в ФРГ осенью прошлого года.

Между тем надежды на быстрый и прочный мир в Сирии омрачены новой волной насилия в ближневосточной стране. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), с 6 марта, когда новые сирийские власти начали крупную контроперацию в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс против тех, кого они считают сторонниками свергнутого президента Асада, к 12 марта погибли 1383 мирных жителя, большей частью алавиты.

По сообщению SOHR, тысячи мирных жителей из числа алавитов укрылись от резни в городе Джаблех и окрестных деревнях на российской авиабазе в Хмеймиме.

×
Читайте нас также:
#Сирия #Евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео