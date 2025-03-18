Европейский союз и его партнеры выделят для смягчения последствий гражданской войны в Сирии и оказания помощи соседним с ней государствам дополнительные 5,8 млрд евро.

Об этом сообщила в понедельник еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица по итогам конференции стран-доноров в Брюсселе.

По словам Шуицы, из 5,8 млрд евро 4,2 млрд евро будут перечислены в виде грантов, а 1,6 млрд евро - в форме кредитов.

"ЕС и его партнеры только что пообещали выделить 5,8 млрд евро для Сирии и соседних стран. Это позволит поддержать Сирию в критически важный переходный период и удовлетворит серьезные потребности на местах", - написала в соцсети X верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр развития ФРГ Свенья Шульце объявили о взносе Германии в размере 300 млн евро. Это втрое меньше миллиарда евро, обещанного Германией в прошлом году, что объяснили распадом правящей коалиции в ФРГ осенью прошлого года.

Между тем надежды на быстрый и прочный мир в Сирии омрачены новой волной насилия в ближневосточной стране. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), с 6 марта, когда новые сирийские власти начали крупную контроперацию в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс против тех, кого они считают сторонниками свергнутого президента Асада, к 12 марта погибли 1383 мирных жителя, большей частью алавиты.

По сообщению SOHR, тысячи мирных жителей из числа алавитов укрылись от резни в городе Джаблех и окрестных деревнях на российской авиабазе в Хмеймиме.