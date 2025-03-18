По словам старшего советника президента Литвы Фредерикаса Янсонаса, Европейский союз или отдельные страны региона должны финансировать деятельность «Голоса Америки» (VOA), Радио «Свободная Европа» (RFE) и других СМИ, лишившихся финансирования со стороны США, если они увидят в этом необходимость.

«Если Европейский союз или отдельные государства региона увидят, что эти СМИ необходимы для распространения информации в странах, где действует цензура, я думаю, может быть, нам следует поговорить о возможном финансировании этих СМИ, а не сидеть и требовать, чтобы кто-то другой делал это за нас», — заявил Янсонас в интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник.

Он сказал это после того, как в субботу администрация президента США Дональда Трампа заморозила деятельность радиостанции и других финансируемых США вещательных компаний.

«Все мы, представители старшего поколения, выросли на этом, если не сами, то, видя, как наши родители слушают радио, и слушая то, что говорит „Голос Америки“ из Вашингтона», в этом смысле есть и определенные сантименты, и понимание того, какое влияние это может оказать и оказало на жизнь Литвы», - сказал он.

Как сообщается, сотни репортеров и других сотрудников VOA, Radio Free Asia (RFA), RFE и других СМИ получили на выходных электронное письмо, в котором говорилось, что им запрещено посещать свои офисы и что они должны сдать свои пресс-пропуска, служебные телефоны и другое оборудование.

Трамп, который расформировал американское агентство по оказанию помощи USAID и Департамент образования, в пятницу издал указ, в котором Глобальное медиа-агентство США было добавлено в список «элементов федеральной бюрократии, которые президент счел ненужными».