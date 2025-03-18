Президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом назвал прекращение поставок оружия Киеву обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Российский лидер, во время встречи с посланником Трампа на прошлой неделе, сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания соглашения о 30-дневном прекращении огня», — передает агентство слова высокопоставленного европейского чиновника, а также других источников, знакомых с ситуацией.

По данным авторов материала, приостановка поставок западного оружия Украине будет временной мерой, поскольку они возобновятся после заключения мирного соглашения, в котором «Киев должен согласиться на ограничения своего военного потенциала».