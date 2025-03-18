Раскрыто главное условие Путина для прекращения огня на Украине

В мире
Дата публикации: 18.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыто главное условие Путина для прекращения огня на Украине

Bloomberg: Путин назвал прекращение поставок оружия Киеву обязательным условием

Президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом назвал прекращение поставок оружия Киеву обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Российский лидер, во время встречи с посланником Трампа на прошлой неделе, сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания соглашения о 30-дневном прекращении огня», — передает агентство слова высокопоставленного европейского чиновника, а также других источников, знакомых с ситуацией.

По данным авторов материала, приостановка поставок западного оружия Украине будет временной мерой, поскольку они возобновятся после заключения мирного соглашения, в котором «Киев должен согласиться на ограничения своего военного потенциала».

#Путин #война РФ и Украины #мирные переговоры
