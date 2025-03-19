Министры иностранных дел стран Евросоюза на совещании в Брюсселе, которое проходит 17 марта, как ожидается, обсудят, помимо войны в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и других вопросов, также ситуацию в связи с прекращением действия одобренного Конгрессом США гранта, финансирующего деятельность Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Об этом сообщает корреспондент РСЕ/РС.

Штаб-квартира медиаорганизации находится в Праге. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил в воскресенье о важности деятельности РСЕ/РС и "Голоса Америки", назвав их "маяком" для жителей стран, живущих в условиях авторитаризма. Представители Чехии распространили среди коллег по ЕС проект заявления (есть в распоряжении редакции), в котором выражается серьёзная обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг финансирования РСЕ/РС. В нём говорится, что медиаорганизация, десятилетиями предоставлявшая объективную информацию жителям стран за "железным занавесом", "продолжает предоставлять достоверные, независимые новости десяткам миллионов людей в регионах, где свободная пресса отсутствует или действует с ограничениями". Отмечается, что РСЕ/РС своей деятельностью укрепляет европейскую безопасность, а возможное прекращение его работы "стало бы подарком для противников Европы".

В проекте выражается намерение найти средства, которые позволили бы РСЕ/РС продолжить свою деятельность. Каких-либо подробностей не приводится. Неясно, сколько стран ЕС могут присоединиться к этому заявлению.

В защиту РСЕ/РС и "Голоса Америки" выступили многие американские и международные журналистские организации, в том числе Национальный пресс-клуб, "Репортёры без границ", Комитет по защите журналистов.

Солидарность с Радио Свобода выражают также российские независимые медиа, работающие за рубежом. Издание "Новая Газета - Европа" опубликовало заявление в поддержку "Свободы", отметив: "Сегодня это ключевой источник неподцензурной информации о событиях в российских регионах, который важен как для жителей России, так и для всего демократического мира, стремящегося к скорейшему завершению войны". Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко отметил, что Радио Свобода и "Настоящее Время" играют важную роль для гражданского общества не только России, но и Беларуси.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует медиакорпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода, "Голос Америки" и некоторые другие СМИ.

Через несколько часов после опубликования указа в СМИ появилось письмо из USAGM, в котором говорится о прекращении действия одобренного Конгрессом США гранта, финансирующего РСЕ/РС. Письмо подписано Кэри Лейк, указавшей свою должность как "старший советник USAGM, исполняющий обязанности генерального директора, с полномочиями, делегированными исполняющим обязанности генерального директора". Также стало известно о том, что "Голос Америки" фактически приостановил работу после того, как большая часть его сотрудников была отправлена в административный отпуск.

На сайте USAGM было опубликовано заявление от имени Лейк, в котором принятые решения объясняются неэффективным, с точки зрения администрации Трампа, расходованием средств налогоплательщиков, нарушениями протоколов безопасности в работе USAGM, предполагаемыми случаями коррупциии в агентстве и распространением, как утверждается, недостоверной и политизированной информации. Ранее близкий к президенту Трампу бизнесмен Илон Маск призывал демонтировать USAGM, обвиняя агентство в распространении "радикальной левой" пропаганды.

Из заявления Лейк следует, что в планы новой администрации не входит полный демонтаж USAGM. Предпринятые шаги объясняются необходимостью "восстановить величие Соединённых Штатов и продвижение свободы и демократии" и "модернизировать ключевую миссию" агентства.

Президент медиакорпорации РСЕ/РС Стивен Капус в заявлении вечером в субботу отметил, что отмена грантового соглашения с USAGM "стала бы огромным подарком для врагов Америки". "Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры, автократы в Москве и Минске будут праздновать кончину РСЕ/РС в канун её 75-летия. Победа наших противников сделает их сильнее, а Америку слабее", — говорится в заявлении Капуса.

USAGM — независимое правительственное агентство США, которое курирует трансляцию новостей и информации почти на 50 языках примерно для 361 миллиона человек.

Запрос на бюджет USAGM на 2025 финансовый год составил 950 миллионов долларов для финансирования всех его операций для таких СМИ, как Радио Свободная Европа/Радио Свобода, "Голос Америки", Радио Свободная Азия, Радио Марти (Куба), Вещательная сеть для Среднего Востока (MBN) и Фонд "Открытая технология", занимающийся развитием интернет-проектов, в том числе в сфере безопасности и анонимности в сети.

Радио Свобода - независимая медиакорпорация, работа которой финансируется за счёт выделяемых Конгрессом и распространяемых через USAGM грантов.

Русская служба Радио Свобода начала свое вещание 1 марта 1953 года. Аудитория "Свободы" в социальных сетях, телевизионном и радиоэфире составляет миллионы человек в России и за ее пределами.