Латыши, живущие в США и голосовавшие на президентских выборах за Дональда Трампа, имели разные мотивы, а определённую роль сыграла и историческая инерция, поскольку американские латыши долгое время поддерживали республиканцев, которые были наиболее настроены против Советского Союза. Об этом в интервью агентству LETA заявил бывший премьер-министр и министр иностранных дел Латвии, а ныне старший советник по вопросам геополитики Кришьянис Кариньш, родившийся и выросший в США.

На вопрос, не понимали ли латыши в США, что политика Трампа может представлять потенциальную угрозу безопасности Латвии, Кариньш ответил, что одни беспокоились об экономике, другие – о миграции.

"Интересно было бы понять, что сегодня думают о Трампе латыши, голосовавшие за него. Ведь голосуя за Трампа, ты получаешь не только что-то одно, например, забор на границе с Мексикой, а целый комплект. Трамп – один из редких политиков, который делает то, что обещал перед выборами", – отметил Кариньш.

Бывший премьер признался, что сам никогда не мог представить, что США изберут такого президента, как Трамп, который, по его мнению, идёт против нескольких основополагающих принципов Конституции.

Главный вопрос, по его словам, заключается в том, как долго Трамп сможет удерживать большинство в парламенте. Более того, Кариньш считает, что изменения могут произойти даже раньше, чем через два года, когда в США пройдут промежуточные выборы в Палату представителей Конгресса.

"Трамп говорит, что тарифы могут привести к краткосрочным трудностям. Но эти проблемы не затронут миллиардеров – они лягут на плечи простых наёмных работников, которые считают деньги. Если трудности коснутся американцев из среднего класса, недовольство будет очень большим. Но если инфляция не окажется слишком высокой, а экономика США выдержит тарифную политику Трампа, тогда будущее неясно. Опыт показывает, что ничто не вечно, и политический маятник качается из стороны в сторону", – заявил Кариньш.