Очень важно продолжать санкционное давление на Россию, чтобы найти способы действительно заставить её выполнять условия возможного перемирия, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в интервью программе "Утренняя панорама" на LTV, пишет LETA.

Силиня отметила, что эти вопросы будут обсуждаться на заседании Европейского совета, которое начнётся в четверг.

По её словам, президент Украины Владимир Зеленский справедливо заметил, что одно дело – обещания Путина, а другое – его реальные действия. "Минувшей ночью в Украине не было мира, были атаки на энергетические объекты страны", – подчеркнула Силиня.

Премьер-министр напомнила, что Украина согласилась на 30-дневное безусловное перемирие.

Как сообщалось ранее, во вторник президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о частичном прекращении огня на 30 дней в войне, развязанной Москвой против Украины. Перемирие распространяется на энергетические и инфраструктурные объекты.

Кремль заявил, что Путин дал армии немедленный приказ на 30 дней прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

При этом, согласно заявлениям Кремля, Путин настаивал, что война может закончиться только в том случае, если Запад прекратит военную помощь и передачу разведданных Украине. Также среди условий более широкого прекращения огня он выдвинул запрет на перевооружение Украины и прекращение обязательной мобилизации.

Тем временем президент Украины заявил, что в ночь на среду Россия совершила массированную атаку дронами-камикадзе, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре в нескольких регионах Украины.

По словам Зеленского, в ночном небе были зафиксированы около 40 ударных дронов, часть из которых достигла своих целей.

"К сожалению, были попадания, причём именно по гражданской инфраструктуре. Прямое попадание "Шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, дроны прямо сейчас находятся в небе над Киевом, Житомиром, Сумами, Черниговом, Полтавой, Харьковом, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областями. Именно такие ночные атаки России разрушают нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что эта ночь не стала исключением, говорит о необходимости дальнейшего давления на Россию ради мира", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что такие действия Кремля являются ответом на международные мирные инициативы и свидетельствуют о нежелании России прекращать войну.

"Сегодня Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня", – заявил Зеленский.

Президент Украины призвал международное сообщество ответить на российские атаки новыми санкциями против России, увеличением военной помощи и усилением гарантий безопасности для Украины.