Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Появились опасения, что Трамп и Путин могут поделить Европу 1 1201

В мире
Дата публикации: 19.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Появились опасения, что Трамп и Путин могут поделить Европу

Председатель Комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Страк-Циммерманн (СвДП) выразила опасения по поводу разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

В эфире WELT TV Страк-Циммерманн заявила: "То, что сейчас происходит, по-настоящему жутко. А с учетом того, насколько непредсказуем американский президент, мы не можем знать, что будет дальше".

Кроме того, она отметила, что Украина "дрожит" не без оснований. По ее словам, Европа должна быть по-настоящему бдительной, ведь "за столом" сидят два человека, которые, возможно, планируют раздел всей Европы. Страк-Циммерманн опасается, что первым шагом в этом процессе станет "жертва" Украины.

"Путин демонстрирует миру, что он готов к переговорам, а Трамп пытается показать, что понимает Путина и Россию. И самая большая трагедия в том, что Путин намного превосходит Трампа. Потому что Путин четко знает, чего хочет: он хочет восток Украины, он хочет окончательно удержать Крым. Это его максималистские требования", - подчеркнула она.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины #перемирие
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
18
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео