В эфире WELT TV Страк-Циммерманн заявила: "То, что сейчас происходит, по-настоящему жутко. А с учетом того, насколько непредсказуем американский президент, мы не можем знать, что будет дальше".

Кроме того, она отметила, что Украина "дрожит" не без оснований. По ее словам, Европа должна быть по-настоящему бдительной, ведь "за столом" сидят два человека, которые, возможно, планируют раздел всей Европы. Страк-Циммерманн опасается, что первым шагом в этом процессе станет "жертва" Украины.

"Путин демонстрирует миру, что он готов к переговорам, а Трамп пытается показать, что понимает Путина и Россию. И самая большая трагедия в том, что Путин намного превосходит Трампа. Потому что Путин четко знает, чего хочет: он хочет восток Украины, он хочет окончательно удержать Крым. Это его максималистские требования", - подчеркнула она.