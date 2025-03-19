Мир обсуждает итоги телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, который состоялся во вторник и продлился 2,5 часа. Ключевым результатом стало согласие Москвы на временное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру страны сроком на 30 дней. От полного прекращения огня Россия фактически отказалась, выдвинув собственные условия. Политолог Александр М. сказал в эфире Радио 4, что телефонный разговор Путина и Трампа содержит только плохие новости.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин вечером 18 марта провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась 2,5 часа. Лидеры двух стран договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетической инфраструктуре, а также с технических переговоров по реализации прекращения огня на Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Переговоры о прекращении огня с участием российских официальных лиц продолжатся 23 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Путин поставил невыполнимые условия

Политолог считает, что этот разговор создал очень большую неопределенность. Единственным результатом стала договоренность о прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры. Следует ожидать, что 23 марта на российско-американской встрече в Джидде будет обсуждаться вопрос, как реализовать это соглашение, то есть начнется подготовка встречи России и Украины.

"Проблема в том, что первоначальная идея заключалась в прекращении огня на 30 дней без предварительных условий. Путин де-факто это отверг, поставив абсолютно нереализуемые условия. Условия, чтобы в период временного прекращения огня была приостановлена помощь Украине и украинцами были приостановлены действия по переформированию воинских подразделений. Но поскольку помощь Украине оказывается альянсом, куда входит около 60 стран, очевидно, что невозможно получить такое решение. А если США в одностороннем порядке прекратят помощь на это время, это станет формой предательства своих союзников, которое будет раскалывать Североатлантический альянс и наносить большой ущерб безопасности Европы", – сказал политолог.

"Решение о временном прекращении огня на какой-то период без условий было бы обнадеживающим. Здесь же Москва и Вашингтон договорились о создании экспертных групп, которые будут заседать бесконечно долго, согласование позиций будет идти месяцами. Тут предлагается резать кошке хвост по частям и довольно долго. Заявление Трампа о том, что он может закончить войну в короткие сроки разбилось на этом этапе", – добавил политолог.

Возможности США применить меры давления ограничены

По словам политолога, Дональд Трамп оказался втянут в переговоры, лишающие его возможности прибегнуть к так называемому кнуту. До этого телефонного звонка американский президент непрерывно выступал с заявлениями, которые создали очень хорошие условия для Путина.

"Трамп предложил восстановить экономическое сотрудничество по некоторым направлениям, независимо от режима санкций. Предложил Путину участвовать в каких-то вопросах урегулирования в отношении Ирана и в отношении Ближнего Востока, предложил восстановить спортивное сотрудничество между странами. Одновременно по заявлениям спецпосланника Путина по экономическим взаимодействиям с внешним миром Кирилла Дмитриева было понятно, что обсуждаются и вопросы взаимодействия с Илоном Маском по поводу полетов в космос, возможные сделки вокруг освоения Северного морского пути и Арктики. Все это создало для Путина очень хорошую рамку, и ситуация такова, что Трамп не может уже хлопнуть по столу и перейти к мерам сильного давления", – пояснил политолог.

"Вместо прекращения огня мы имеем всего-навсего предложение о прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры, что мало говорит о дальнейших перспективах. И самое главное, что Трамп в ходе подготовки всех этих переговоров сломал саму концепцию войны. Американцы перестали говорить, что это агрессия со стороны Кремля, перестали упоминать международные правовые нормы, которые регулируют такого рода действия. Трамп практически ничего не сказал о гуманитарных вопросах, не сказал о гражданских лицах с украинскими паспортами, которые удерживаются на территории России. О детях, которые оказались на территории РФ, и Киев добивается их возвращения. Все выведено за скобки, нет авторов этой войны, нет ответственности за эту войну", – продолжил он.

При этом, по словам политолога, Путин показал, что даже эти пряники, предлагаемые Дональдом Трампом, ничего для него не значат. Россия будет последовательно добиваться присоединения четырех украинских областей, только это может быть результатом войны и может быть ее окончанием.