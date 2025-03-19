Уиткофф: США могут добиться полного прекращения огня на Украине за две недели
США могут добиться полного прекращения огня на Украине в течение двух недель. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире Bloomberg TV.
«Я думаю, что мы сможем достичь полного прекращения огня на Украине уже через пару недель», — отметил представитель Белого дома.
Кроме того, Уиткофф рассказал, что встреча Путина и Трампа может состояться в Саудовской Аравии.
Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам разговора Трампа и президента России Владимира Путина. Главы государств согласились, что первыми шагами к миру являются прекращение ударов по инфраструктуре и энергетике, а также полное прекращение огня и установление постоянного и прочного мира.
Оставить комментарий(1)