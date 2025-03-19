Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Спецпосланник Трампа назвал сроки полного прекращения огня на Украине 1 891

В мире
Дата публикации: 19.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Спецпосланник Трампа назвал сроки полного прекращения огня на Украине

Уиткофф: США могут добиться полного прекращения огня на Украине за две недели

США могут добиться полного прекращения огня на Украине в течение двух недель. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире Bloomberg TV.

«Я думаю, что мы сможем достичь полного прекращения огня на Украине уже через пару недель», — отметил представитель Белого дома.

Кроме того, Уиткофф рассказал, что встреча Путина и Трампа может состояться в Саудовской Аравии.

Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам разговора Трампа и президента России Владимира Путина. Главы государств согласились, что первыми шагами к миру являются прекращение ударов по инфраструктуре и энергетике, а также полное прекращение огня и установление постоянного и прочного мира.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины #США #перемирие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео