По словам Трампа, большая часть беседы с Зеленским касалась тем проведенных днем ранее переговоров с Путиным. Президент США заявил, что телефонный разговор с украинским лидером прошел "очень хорошо".

На следующий день после разговора между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным глава Белого дома провел часовую телефонную беседу и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сам Трамп написал в среду, 19 марта, в своей соцсети Truth Social, подчеркнув, что это был "очень хороший телефонный разговор". По его словам, большая часть беседы была посвящена обсуждению вчерашних переговоров с Путиным, "чтобы согласовать требования и потребности России и Украины". "Мы движемся в правильном направлении", - указал Трамп.

Он пообещал, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолц сообщат о подробностях разговора, заявление об этом должно быть опубликовано в ближайшее время.