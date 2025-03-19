Пропагандист итальянского происхождения Андреа Лучиди посетил Ригу, резко и оскорбительно раскритиковав шествие латышских легионеров Ваффен СС 16 марта. Действия Андреа и резкие посты в социальных сетях впоследствии привлекли внимание других пользователей этих платформ в Латвии.

Сегодня же он разместил на портале «X» видео и текст, в котором утверждается, что его задержали в Эстонии. Причина — он якобы пытался перевести деньги и беспилотник в Россию, гражданином которой он давно является.

Da @IntReporters



🇪🇪🇷🇺Al giornalista di International reporters Andrea Lucidi non è stato permesso di lasciare l’Unione Europea per tornare in Russia



Andrea Lucidi, cittadino russo e caporedattore dell'edizione italiana di International reporters, è stato trattenuto questa… pic.twitter.com/WYCy39Zvu7 — Andrea Lucidi (@AndreaLucidi) March 18, 2025

В Министерстве же иностранных дел Латвии указали, указанное лицо находится в поле зрения МИД.

«Мы находимся в контакте с органами безопасности», — пояснили в министерстве.