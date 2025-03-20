Борьба с нелегальной миграцией, война на Украине, бюджет ЕС и расходы на безопасность и оборону, консервативные ценности и внедрение в Европе инициатив Дональда Трампа - эти и другие актуальные вопросы европейской повестки дня обсуждались на саммите европейских патриотов, который вчера вечером завершился в Брюсселе. Напомним, что инициатором создания политической группы европатриотов - patriots.eu, - является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он и председательствовал на саммите лидеров партий, входящих в patriots.eu в Брюсселе.

В работе саммита участвовал и выступал с докладом о ситуации в Латвии и о своем видении мировых проблем Айнарс Шлесерс, возглавляющий партию "Латвия на первом месте".

"Основной лейтмотив всех выступлений лидеров наших консервативных партий стран ЕС - будем делать в Европе то, что Трамп делает в США! Это значит, что прежде всего нужно позаботиться о росте благосостояния и безопасности собственных граждан и, конечно, нужно сделать все, чтобы как можно быстрее прекратить эту кровавую бойню на Украине", - заявил А.Шлесерс. Он намерен и в Латвии инициировать, в частности, "венгерский" вариант поддержки семей: недавно в Венгрии принят закон о том, что женщина, имеющая двух и более детей, навсегда освобождается от уплаты подоходного налога с населения.