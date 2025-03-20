Финляндия в восьмой раз подряд признана самой счастливой страной мира, свидетельствует опубликованный в четверг ежегодный доклад ООН «Отчет о мировом счастье» (World Happiness Report), пишет LETA со ссылкой на DPA.

Доклад опубликован в честь Международного дня счастья.

Исследование было проведено в сотрудничестве с Институтом Гэллапа, Оксфордским центром исследований благополучия и Сетевым центром решений в области устойчивого развития ООН. Анализ охватывает период с 2022 по 2024 год.

Как и в прошлом году, в десятку самых счастливых стран вошли все государства Северной Европы. Дания заняла второе место, Исландия – третье, Швеция – четвертое, а Норвегия оказалась на седьмом месте.

На пятой позиции находятся Нидерланды, которые снова вернулись в пятерку лидеров. Впервые в топ-10 попали Коста-Рика, занявшая шестое место, и Мексика, оказавшаяся на 10-й строчке. Израиль занял восьмое место, а Люксембург – девятое.

Во второй десятке (с 11-го по 20-е место) расположились Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Бельгия, Ирландия, Литва, Австрия, Канада, Словения и Чехия.

Германия за год поднялась с 24-го на 22-е место, а США опустились на одну позицию – на 24-е место, что является их худшим результатом.

Латвия за год опустилась с 46-го на 51-е место, Эстония – с 34-го на 39-е, а Литва, наоборот, поднялась с 19-го на 16-е место.

Всего в рейтинге оценивались 147 стран, и самой несчастной вновь признан Афганистан.

Уровень счастья определялся на основе как субъективных критериев, таких как самооценка людей и их удовлетворенность жизнью, так и более объективных показателей: ВВП на душу населения, доступность социальной поддержки, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, уровень свободы и уровень коррупции.