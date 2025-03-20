Отвечая на вопрос ведущего Яниса Лабуцса о возможном российском наступлении после отступления украинцев в Курской области, Раев был прямолинеен: «Я уверен в этом. Они будут последними идиотами, если не сделают этого. Чисто с военной точки зрения. Теперь, похоже, и с политической».

Он отметил, что президент России Владимир Путин недавно появился на публике в Курской области в военной форме. Ведущий добавил: «Жаль, что разведданные оказались недостаточно точными, чтобы запустить ракету по местоположению Путина». Однако Раев отметил, что американцы никогда не допустят подобного удара.

«Эта война не дошла до той стадии, когда они пытаются уничтожить главу государства любыми способами. Это недопустимо», — пояснил Раев, отметив, что до сих пор, хотя и Россия имеет доступ к информации о точном местонахождении президента Украины Владимира Зеленского, Россия не осуществляла прямых атак на него.

Раев подчеркнул, что в настоящее время Россия ведет активное наступление и лишь вопрос времени, когда она вернет себе всю территорию Курской области и вторгнется в Сумскую. По его мнению, Россия будет использовать эту стратегию для создания буферной зоны, которую можно будет использовать в политических переговорах.

«Я уверен, что российская армия войдет в Сумскую область и попытается создать буферную зону. Я не знаю, возьмут ли они сам город Сумы, но то, что они точно создадут буферную зону, неизбежно», — сказал Ражев.

Он высказал версию, что Россия могла использовать оккупацию Сумской и Харьковской областей в качестве «разменных карт», чтобы впоследствии попытаться обменять их на Запорожскую и Херсонскую области, усилив тем самым свой контроль над оккупированными территориями.

Отвечая на вопрос о возможном прекращении войны и переговорах о прекращении огня, Раев подчеркнул, что любые переговоры неизбежно коснутся вопроса территорий: 20% территории Украины оккупированы. Невозможно избежать переговоров по поводу территории, поскольку обе стороны имеют диаметрально противоположные взгляды на то, кому она принадлежит. «Вот почему просто физически нельзя не говорить об этих территориях».

Он добавил, что в настоящее время Россия пытается укрепить свой контроль над оккупированными территориями, продолжая атаки, в то время как Украина вынуждена искать способы защитить свою территорию и сохранить свой суверенитет. Раев считает, что без серьезного внешнего влияния или военного переворота Россия могла бы попытаться осуществить территориальный обмен для достижения мирных переговоров, в ходе которых Украине пришлось бы пойти на реальные перемены.