Украина получила новые истребители F-16 - Зеленский 1 1018

Дата публикации: 20.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Украина получила новые истребители F-16 - Зеленский

Украина получила еще несколько американских истребителей F-16 четвертого поколения, заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на UNIAN.

"В Украину прилетели дополнительные F-16. Это хорошая новость", — сказал Зеленский на видеоконференции с журналистами.

Однако президент не раскрыл точное количество истребителей, которые усилили возможности Военно-воздушных сил Украины, и не уточнил, из какой страны они прибыли.

Зеленский также прокомментировал заявление России о якобы сбитом над Сумской областью истребителе F-16.

"Россияне солгали, что якобы сбили F-16. Ложь! Никто не сбил F-16! Зато несколько самолетов F-16 прилетели в Украину", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 Украине поставляют несколько стран, включая Данию и Нидерланды. В начале февраля Украина получила партию F-16 из Нидерландов.

#война РФ и Украины
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
