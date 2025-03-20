Украина получила еще несколько американских истребителей F-16 четвертого поколения, заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на UNIAN.
"В Украину прилетели дополнительные F-16. Это хорошая новость", — сказал Зеленский на видеоконференции с журналистами.
Однако президент не раскрыл точное количество истребителей, которые усилили возможности Военно-воздушных сил Украины, и не уточнил, из какой страны они прибыли.
Зеленский также прокомментировал заявление России о якобы сбитом над Сумской областью истребителе F-16.
"Россияне солгали, что якобы сбили F-16. Ложь! Никто не сбил F-16! Зато несколько самолетов F-16 прилетели в Украину", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что истребители F-16 Украине поставляют несколько стран, включая Данию и Нидерланды. В начале февраля Украина получила партию F-16 из Нидерландов.
