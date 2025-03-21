Евросоюз выделит миллионы для украинских СМИ

В мире
Дата публикации: 21.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Евросоюз выделит миллионы для украинских СМИ
ФОТО: Global Look Press

Посол ЕС Матернова: Евросоюз выделит 10 миллионов евро для СМИ Украины.

Европейский союз (ЕС) направит 10 миллионов евро на финансирование независимых украинских медиа в 2025 году. Об этом заявила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова.

«Сейчас мы имеем пакет поддержки в размере 10 миллионов евро на этот год для независимых медиа на Украине», — сказала политик.

Отмечается, что 7 миллионов из этой суммы будут распределены через партнерские организации, а оставшиеся три — в рамках конкурсов. Всего с февраля 2022 года ЕС потратил 37 миллионов евро на украинские СМИ.

