Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сместил акцент в обсуждении будущего обеспечения безопасности Украины со стороны западных стран с размещения наземных войск к организации воздушной и морской обороны.

Выступая в четверг в Лондоне на совещании представителей военных ведомств из 31 государства, готового участвовать в коалиции по поддержке Украины, Стармер сказал, что президент РФ Владимир Путин должен знать, что нарушение режима прекращения огня в Украине приведет к серьезным последствиям. Но если раньше Стармер делал акцент на отправке сухопутных войск для поддержания мира в Украине, то теперь он подчеркнул роль военно-морских и военно-воздушных сил в поддержании мира, сообщила британская газета Financial Times.

Британский премьер-министр сказал, что устойчивого прекращения огня можно достичь разными путями, добавив: "Мы рассматриваем море как один сценарий, небо, очевидно, землю и границы, а также восстановление [Украины]".

Однако он подчеркнул, что приоритетом должна быть поддержка самообороны Украины. "У них есть средства, солдаты и боевой опыт, - сказал Стармер журналистам на военной базе Нортвуд. - Поэтому мы не говорим о чем-то, что заменит эти средства - мы говорим о чем-то, что укрепит, а затем перераспределит их с точки зрения воздушного, морского и сухопутного пространства".

FT отметила со ссылкой на одного из присутствовавших на видеосовещании, состоявшемся в прошлую субботу между лидерами стран упомянутой коалиции, что на том совещании также был заметен сдвиг с отправки сухопутных войск к воздушному и морскому патрулированию.

Газета также напомнила, что Путин ясно заявил, что он не потерпит присутствия войск НАТО в Украине при любом варианте мирного соглашения.

Кроме того, Стармер признал, что пока нет никаких признаков того, что президент США Дональд Трамп готов обеспечить со стороны США военную безопасность, необходимую таким миротворческим силам.

Один из британских чиновников сказал, что Стармер в четверг просто расширил рамки того, какой может быть роль британцев в реальности и какой она была бы при переходе к оперативной фазе.

В то же время премьер-министр Великобритании подчеркнул, что Путин не имеет права вето на размещение войск коалиции в Украине. "Путин хочет беззащитную Украину", - сказал Стармер.

Британские официальные лица ранее говорили, что многонациональные силы для размещения в Украине могут включать до 30 000 военнослужащих. В то же время со стороны России и Украины в войне участвуют сотни тысяч военнослужащих.

Стармер сказал, что важное значение имеет готовность к быстрым действиям в случае достижения соглашения о прекращении огня. Он также добавил, что после переговоров между Трампом и Путиным во вторник на первый план начинает выходить календарный график возможного прекращения огня.

Встреча в Лондоне последовала за видеоконференцией политических лидеров в британской столице в минувшие выходные и предварительной встречей начальников генеральных штабов в Париже на прошлой неделе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг объявил, что через неделю он проведет в Париже встречу европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева.

Стармер также подчеркнул, что действия британских войск по укреплению безопасности Украины не приведут к отказу от обязательств Лондона перед другими странами. Британские военные размещены на восточном фланге НАТО, включая Эстонию.

Джек Уотлинг из британского аналитического центра Royal United Services Academy заявил на конференции в четверг, что европейский контингент в Украине, скорее всего, будет состоять из военно-воздушных сил, а не сухопутных войск.

"У русских высвободились 22 бригады в Курской области неделю назад и они перебросят их на другие участки фронта, - сказал Уотлинг. - Это примерно на 70 000 военнослужащих больше, чем вся британская армия смогла бы выставить на поле боя".