Не будем мириться с транзитом нефти РФ в Балтийском море! Российский танкер конфискован 2 1601

В мире
Дата публикации: 21.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не будем мириться с транзитом нефти РФ в Балтийском море! Российский танкер конфискован

ФРГ конфисковала танкер Eventin с почти 100 тыс. тонн нефти на борту.

Германская таможня конфисковала потерявший ранее управление танкер Eventin вместе с находящимися на его борту почти 100 тыс. тонн нефти. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Решением главного таможенного управления ФРГ танкер 14 марта перешел в собственность германского государства. Стоимость нефти оценивается примерно в €40 млн. Прежде чем было принято решение о конфискации, прошли интенсивные переговоры между различными министерствами ФРГ о дальнейшей судьбе судна, которое с середины января дрейфовало у острова Рюген в Балтийском море.

В конце февраля Eventin был включен в санкционный список ЕС как часть так называемого теневого флота России. Как пишет журнал, правительство ФРГ, приняв решение о конфискации, посылает сигнал Москве о том, что власти Германии не будут мириться с транзитом российской нефти в Балтийском море.

