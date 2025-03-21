Германская таможня конфисковала потерявший ранее управление танкер Eventin вместе с находящимися на его борту почти 100 тыс. тонн нефти. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Решением главного таможенного управления ФРГ танкер 14 марта перешел в собственность германского государства. Стоимость нефти оценивается примерно в €40 млн. Прежде чем было принято решение о конфискации, прошли интенсивные переговоры между различными министерствами ФРГ о дальнейшей судьбе судна, которое с середины января дрейфовало у острова Рюген в Балтийском море.

В конце февраля Eventin был включен в санкционный список ЕС как часть так называемого теневого флота России. Как пишет журнал, правительство ФРГ, приняв решение о конфискации, посылает сигнал Москве о том, что власти Германии не будут мириться с транзитом российской нефти в Балтийском море.