Умер один из самых известных шпионов XX века

Дата публикации: 21.03.2025
Би-Би-Си: Умер один из самых известных шпионов XX века Гордиевский.

В Великобритании умер один из самых известных шпионов XX века Олег Гордиевский. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Бывшему агенту КГБ, перебежавшему в Соединенное Королевство, было 87 лет. Причины смерти не сообщаются.

Гордиевский работал в КГБ с 1962 года, дослужившись до звания полковника. Работал в советских резидентурах в Дании и Великобритании, едва не возглавил последнюю в 1985 году. Был завербован МИ-6. В июле 1985 года бежал из СССР. За измену Родине был заочно приговорен к расстрелу, приговор так и не был отменен.

В июне 2007 года за заслуги в деле укрепления безопасности Соединенного Королевства он был произведен в кавалеры Ордена святого Михаила и святого Георгия.

