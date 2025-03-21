В Великобритании умер один из самых известных шпионов XX века Олег Гордиевский. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Бывшему агенту КГБ, перебежавшему в Соединенное Королевство, было 87 лет. Причины смерти не сообщаются.

Гордиевский работал в КГБ с 1962 года, дослужившись до звания полковника. Работал в советских резидентурах в Дании и Великобритании, едва не возглавил последнюю в 1985 году. Был завербован МИ-6. В июле 1985 года бежал из СССР. За измену Родине был заочно приговорен к расстрелу, приговор так и не был отменен.

В июне 2007 года за заслуги в деле укрепления безопасности Соединенного Королевства он был произведен в кавалеры Ордена святого Михаила и святого Георгия.