Великобритания проведет новый саммит «коалиции желающих» по вопросу отправки вооруженных сил ряда стран Европы на Украину. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

«Представители "коалиции желающих", как ее назвал премьер-министр Британии [Кир Стармер], снова встретятся в штаб-квартире в Нортвуде, где в этот четверг военные планировщики провели предварительные переговоры о том, как мобилизовать силы», — приводит издание слова источников.

Дополнительно уточняется, что глава британского правительства Стармер обсуждал этот вопрос не только с европейскими странами, но и в том числе с Турцией, которая гипотетически рассматривает вопрос участия в отправке войск. Предполагается, что конференция продлится три дня.

Ранее газета Welt am Sonntag сообщала, что Китай может обсуждать со странами Европейского союза (ЕС) отправку миротворцев на Украину. Евродипломаты предположили, что подобное действие со стороны Пекина якобы может повлиять на согласие России разместить иностранные войска на украинской территории. При этом в ЕС оценивают вопрос как «деликатный».