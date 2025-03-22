Руководство Европейского союза (ЕС) уже много лет не может решить вопрос отмены зимнего времени. Высмеивающую Брюссель статью выпустила венгерская газета Magyar Nemzet.

«Брюссель столкнулся с самой сложной задачей в своей жизни. Нет, это не вопрос о мире, хотя и его решить было бы своевременно. Хотя они выбирают вместо мира войну. Но есть более своевременный вопрос, причем в самом строгом смысле этого слова: перевод часов», — указано в материале.

Утверждается, что неспособность ЕС решить даже такие простые задачи оставляет открытым вопрос о необходимости существования данного объединения. Авторы статьи призвали вернуть назад «не только часы, но и самоопределение наций».