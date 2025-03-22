Папа Римский разучился говорить

В мире
Дата публикации: 22.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Папа Римский разучился говорить
ФОТО: Global Look Press

Кардинал Фернандес: папе Римскому Франциску придется заново учиться говорить.

Папе Римскому Франциску придется заново учиться говорить после лечения. Об этом агентству Reuters сообщил кардинал Виктор Мануэль Фернандес.

«У Папы Римского все хорошо, но кислородная терапия высушивает все. Ему нужно заново учиться говорить, но в целом его физическое состояние такое же, как и раньше», — сказал священнослужитель.

Он также опроверг информацию о том, что понтифик собирается отречься от престола.

