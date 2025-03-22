Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Секретное предложение Карла III заинтересовало Трампа 1 1359

В мире
Дата публикации: 22.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Секретное предложение Карла III заинтересовало Трампа
ФОТО: Global Look Press

Трамп заявил, что любит короля Великобритании Карла III.

Президент США Дональд Трамп заявил, что любит короля Великобритании Карла III. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я люблю короля Карла. Мне нравится», — написал глава государства, сославшись на статью британской газеты The Sun.

Таким образом Трамп отреагировал на сведения, согласно которым британский монарх хочет сделать американскому лидеру «секретное предложение» вступить в Содружество наций. В объединение входят Соединенное Королевство, а также его бывшие колонии и зависимые территории.

9 марта британская газета Daily Mail сообщала, что встреча Карла III с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы вызвала недовольство со стороны Трампа. Американская сторона передала британским чиновникам, что глава Белого дома остался недоволен поведением официального Лондона, так как прием состоялся после перепалки в Овальном кабинете 28 февраля.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео