Президент США Дональд Трамп заявил, что любит короля Великобритании Карла III. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я люблю короля Карла. Мне нравится», — написал глава государства, сославшись на статью британской газеты The Sun.

Таким образом Трамп отреагировал на сведения, согласно которым британский монарх хочет сделать американскому лидеру «секретное предложение» вступить в Содружество наций. В объединение входят Соединенное Королевство, а также его бывшие колонии и зависимые территории.

9 марта британская газета Daily Mail сообщала, что встреча Карла III с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы вызвала недовольство со стороны Трампа. Американская сторона передала британским чиновникам, что глава Белого дома остался недоволен поведением официального Лондона, так как прием состоялся после перепалки в Овальном кабинете 28 февраля.