Президент США Дональд Трамп вновь призвал присоединить Канаду и сделать ее американским штатом. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Когда я говорю, что они должны быть штатом [США], я это и имею в виду. Это был бы прекрасный штат», — сказал он.

По его словам, Вашингтон не может себе позволить дальше защищать Канаду, которая «не тратит деньги на армию». Глава государства также отметил, что в случае присоединения к США налоги для жителей Канады будут снижены почти в два раза.

Ранее сообщалось, что власти Канады обсуждают с Европейским союзом (ЕС) вопрос снижения зависимости от США в оборонной сфере. В частности, Оттава захотела приобретать у стран — членов ЕС «большее количество оборонного оборудования», в том числе истребители.