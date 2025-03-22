В Германии сотни ультраправых вышли на демонстрацию в Берлине, и десятки из них были задержаны полицией. Об этом сообщает газета Zeit.

«В начале правоэкстремистского митинга в берлинском районе Фридрихсхайн полиция арестовала около 40 участников. Говорят, что большинство из них принадлежат к правому крылу», — отмечается в материале издания.

Акция правых радикалов называется «За закон и порядок. Против левого экстремизма и политически мотивированного насилия», и количество вышедших манифестантов в этот раз значительно превысило предыдущие случаи.

30 октября немецкое издание FAZ предположило, чем может быть вызван рост популярности правых радикалов в Германии. По их мнению, левые потеряли свой шарм «необузданных контркультурных революционеров» и романтиков-радикалов, теперь молодежь в Германии и по всему миру выбирает правых и ультраправых популистов, которые перехватили и «приняли на вооружение дух свободы, гедонизма и перемен».