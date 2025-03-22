Националисты на Украине могут устроить военный переворот правительству Владимира Зеленского, если оно не будет следовать желательному для них курсу. С таким мнением выступил профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Присутствует вполне осязаемая угроза для этого или следующего правительства Украины, что ему будет брошен вызов — не только на политической арене, но и посредством военного переворота или восстания», — отметил эксперт.

По словам Петро, царящее на Украине беззаконие и раскол в среде самих националистов уже привели к росту насилия, в том числе к нескольким убийствам, включая скандально известную экс-депутата Ирину Фарион.

Ранее глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий призвал Владимира Зеленского присвоить Ирине Фарион звание героя республики. До этого стало известно, что во Львове переименуют Техническую улицу в честь Фарион.

При жизни Фарион была известна своими ультранационалистическими заявлениями, а также популяризацией украинского языка. На этой почве у нее возник конфликт с националистическим батальоном «Азов».