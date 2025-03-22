Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США предупредили власти Украины о возможном военном перевороте 2 1687

В мире
Дата публикации: 22.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: В США предупредили власти Украины о возможном военном перевороте
ФОТО: Global Look Press

Профессор Петро: националисты на Украине могут устроить военный переворот.

Националисты на Украине могут устроить военный переворот правительству Владимира Зеленского, если оно не будет следовать желательному для них курсу. С таким мнением выступил профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Присутствует вполне осязаемая угроза для этого или следующего правительства Украины, что ему будет брошен вызов — не только на политической арене, но и посредством военного переворота или восстания», — отметил эксперт.

По словам Петро, царящее на Украине беззаконие и раскол в среде самих националистов уже привели к росту насилия, в том числе к нескольким убийствам, включая скандально известную экс-депутата Ирину Фарион.

Ранее глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий призвал Владимира Зеленского присвоить Ирине Фарион звание героя республики. До этого стало известно, что во Львове переименуют Техническую улицу в честь Фарион.

При жизни Фарион была известна своими ультранационалистическими заявлениями, а также популяризацией украинского языка. На этой почве у нее возник конфликт с националистическим батальоном «Азов».

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео