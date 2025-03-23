Украина и РФ обменялись ударами дронов 1 802

В мире
Дата публикации: 23.03.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Украина и РФ обменялись ударами дронов
ФОТО: dreamstime

Украинские дроны были замечены над Ростовской, Астраханской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Саратовской областями РФ и над оккупированным Крымом.

По информации DW, пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал в Telegram о временном закрытии аэропортов Волгограда и Саратова.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что на трассе Морозовск-Цимлянск из-за атаки БПЛА загорелся автомобиль, один человек погиб. Обломки дронов также упали в хуторе Каюковка, повреждено остекление в частном доме, пострадавших нет.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что при падении обломков дрона в регионе пострадал жилой дом и автомобиль. Где именно, чиновник не уточнил.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил в Telegram, что пострадавших и повреждений в регионе нет. Аналогичное сообщение опубликовал глава Воронежской области Александр Гусев. Некоторые российские Telegram-каналы, например Shot, публикуют кадры взрывов над Волгоградом и пишут, что ВСУ пытались атаковать НПЗ к югу от города.

В ночь на воскресенье, 23 марта, Россия нанесла с помощью дронов удар по Киеву. В городе объявлялась воздушная тревога, сообщалось о работе ПВО и нескольких громких взрывах. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщает о двух погибших.

"Днепровский район: ликвидирован пожар площадью 100 кв. метров на верхних этажах девятиэтажки с распространением на кровлю. Погибла женщина. Эвакуированы из дома 27 человек (...) Голосеевский район: продолжается ликвидация пожара четырехэтажного офисно-складского здания на площади 2000 кв. метров. Ликвидировано возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей на площади 60 кв. метров. Погиб человек", - сообщило ведомство в Telegram.

По данным ГСЧС Украины, несколько пожаров также вспыхнуло в Подольском, Деснянском и Шевченковском районах Киева.

18 марта в Кремле заявили, что Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней. Минобороны РФ отчиталось, что по приказу Путина сбило собственные дроны, запущенные по украинской энергоинфраструктуре.

В свою очередь Киев поддерживает предложение прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру, но будет отвечать на удары России, если они не прекратятся, заявил Владимир Зеленский.

Григорий Антонов
