Чешские военные присоединятся к миротворческой миссии на Украине после окончания войны, если у европейских стран будет "общая готовность отправить контингент", указал Павел.

Чехия будет готова присоединиться к миротворческой миссии на Украине после окончания оборонительной войны этого государства против России, "как только появится общая готовность (европейских стран. - Ред.) отправить контингент". Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел в интервью онлайн-изданию "Европейская правда", обнародованному в воскресенье, 23 марта.

Как отметил Павел, Чехия уже является частью "коалиции желающих" предоставить военнослужащих для миссии по контролю за соблюдением мирных договоренностей на Украине. "И я верю, что как только появится понимание того, что существует общая воля к развертыванию сил, то Чехия будет частью этой коалиции", - уточнил он свою мысль.

Комментируя скептическое отношение чехов к перспективе отправить миротворцев на Украину, Павел отметил, что "разные политики могут иметь разные взгляды".

"Но если будет сильная группа европейских государств, которые готовы предоставить Украине такие гарантии безопасности, то я глубоко убежден, что Чехия должна быть одной из них. Я понимаю, что это звучит как клише, но я искренне верю, что мы делаем это в значительной степени для самих себя", - подчеркнул президент Чехии.

О "коалиции желающих" направить миротворцев на Украину

Идею создания "коалиции желающих" отправить миротворцев на Украину на протяжении последних недель активно продвигают Франция и Великобритания. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в середине марта рассказал, что готовность отрядить своих военнослужащих для участия в миротворческой миссии на Украине изъявили более 30 государств. "Возможности участия будут разными, но это будут значительные силы, значительное число стран предоставит войска, а еще большее число государств внесет свой вклад другими способами", - цитировали тогда главу правительства Соединенного Королевства телеканал Sky News и агентство AFP.

Правительство Германии ранее, в феврале, подчеркивало, что считает обсуждение вопроса об отправке миротворцев на Украину "преждевременным".

Со своей стороны Россия неоднократно подчеркивала, что не согласится с размещением солдат стран НАТО на Украине. Москва считает "неуместным и абсурдным" обсуждение возможной отправки миротворческого контингента из стран НАТО и ЕС в Украину в случае прекращения огня, говорил в интервью изданию "Известия" замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, России "абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве".