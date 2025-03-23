Протесты в Сербии: лебединая песня Вучича? - таким вопросом задается московский балканист Олег Бондаренко. Цитируем ключевые мысли:

Александр Вучич и его команда правят Сербией уже 13 лет. Их восхождение к власти в 2012 году было неожиданным — традиционная оппозиция внезапно стала правящей силой. За эти годы страна изменилась: исчезли экономические кризисы, остались позади война в Югославии и бомбардировки Белграда. Новое поколение сербов выросло под мирным небом и требует гражданских прав. Молодежь устала от коррупции, кумовства и закулисных игр. Их протесты — это не просто реакция на конкретные события, а стремление к другой жизни.

Важно понимать, что протесты сопровождают всё правление Вучича. Но нынешние выступления уникальны: впервые они опираются на социальные институты, прежде всего университеты. В забастовке участвуют все государственные ВУЗы, а организаторами выступают ректораты и студенческие пленумы. Выступающих студентов поддерживают школьники выпускных классов и родители. Атмосфера напоминает май '68 в Париже: протест превращается в субкультуру, в феномен, охватывающий молодое поколение.

Эти события станут поворотным моментом для Сербии. Вучич допустил критические ошибки: за годы правления он так и не нашел общий язык с интеллигенцией и молодежью, оставаясь «президентом селян». Он проигнорировал главный запрос протестующих — очистку судебной системы от коррупции. Впервые за долгое время он отвечает протестующим открыто агрессивно.

Чтобы удержать ситуацию, Вучич, вероятно, вновь объявит внеочередные выборы (за 13 лет их было больше, чем регулярных). Но такой шаг вряд ли поможет. Во-первых, протестующие уверены в фальсификациях. Во-вторых, если бы электоральная поддержка у Вучича была бесспорной, он бы пошел на выборы еще в начале года. Сейчас ситуация складывается не в его пользу, и большинство сербов это чувствует.

При этом Вучич обвиняет Запад в организации протестов. Однако стоит учитывать, что Балканы всегда были площадкой для «мягкой силы» Запада: долгие годы главный телеканал страны контролировался CNN, а сам Вучич год назад лично заблокировал закон об ограничении работы иноагентов. Теперь он пытается связать происходящее с их деятельностью.

❗Эти протесты нельзя назвать цветной революцией или внешним проектом. Они носят глубоко национальный характер. У выступлений нет явных лидеров, они опираются на сеть — а значит, власти сложнее перехватить инициативу через подкуп или аресты. Западные НКО и традиционные оппозиционные силы пытаются, но не могут встроиться в протестную волну.

Сербы демонстрируют высокий уровень гражданской ответственности: так, студенты-организаторы грамотно регулируют возможные возникновения давки, не призывают и не поощряют насилие. И у Вучича, и у протестующих есть одна проблема — отсутствие четко сформулированных политических требований. Формально власть выполнила базовые условия демонстрантов, но не дала того, чего действительно ждали митингующие. Момент получить требования от них упущен.

Парадоксально, но Вучича обвиняют в том, что он прозападнее, чем сами протестующие. Даже внутри его партии начинается брожение, аппарат теряет устойчивость. Если кризис усугубится, полиция может перейти на сторону демонстрантов. В ближайшие полгода противостояние, скорее всего, завершится — либо легитимным, либо нелегитимным способом. Вполне возможно, происходящее — лебединая песня Вучича.

Вучич, вероятно, останется самым близким к России лидером на Балканах — как для государства, так и для русских релокантов, раздражающих местных жителей. Что же касается введения возможных санкций против России в будущем — финансовая система Сербии и так практически не работает в интересах России, независимых банков здесь нет, все завязаны на Европе. Поэтому остается только наблюдать и ждать.