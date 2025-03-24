В ближайшие годы в столице Франции планируется ликвидировать до 10 тысяч парковочных мест. В голосовании по поводу ограничения автомобильного движения в городе приняли участие всего 4% избирателей, пишет DW .

Жители Парижа на референдуме поддержали идею властей о превращении еще 500 улиц в пешеходные. Как сообщила в ночь на понедельник, 24 марта, мэр города Анн Идальго, в голосовании по этому вопросу приняли участие только 4% из почти 1,4 миллиона зарегистрированных избирателей. Однако 66% из них высказались за.

Планируется, что в каждом из 20 муниципальных округов Парижа (аррондисманов) пешеходными станут по 25 улиц - каких именно, будет решаться на местном уровне. Консультации по этому поводу начнутся "в ближайшие недели", говорят городские чиновники. Кроме того, согласно этому плану, в течение нескольких ближайших лет в столице Франции планируется ликвидировать до 10 тысяч парковочных мест.

Идальго заявила, что парижане на референдуме проголосовали, в том числе, против шума и загрязнения воздуха. Она также указала на то, что озеленение улиц может помочь в борьбе с глобальным изменением климата.

"Зеленые" инициативы мэра-социалиста и их критика

Всего в Париже более 6 тысяч улиц, из них около 220 - уже пешеходные. Почти на всех автомобильных улицах скорость движения была в 2021 году ограничена до 30 километров в час. Движение автомобилей рядом со школами ограничено.

Под руководством Анн Идальго, представительницы Социалистической партии, Париж уже несколько лет придерживается курса на повышение безопасности дорожного движения и защиту окружающей среды. Кроме ограничения автомобильного движения, администрация Идальго также расширила сеть велодорожек.

С другой стороны, в 2023 году в Париже был полностью запрещен прокат электросамокатов. Тогда за этот шаг высказались 89% участников референдума, при явке всего в 7%.

Консервативная оппозиция критикует "зеленые" инициативы Идальго, утверждая, что они дорого обходятся налогоплательщикам, а ограничение автомобильного движения мешает, кроме прочего, коммерции и работе экстренных служб. Если консерваторы победят на выборах в Париже в 2026 году, создание новых пешеходных зон может оказаться под угрозой.