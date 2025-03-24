В ходе встречи в Саудовской Аравии украинская и американская делегации обсудили ключевые вопросы, в том числе в энергетической сфере, сообщил министр обороны Украины, пишет DW .

Министр обороны Украины Рустем Умеров вечером в воскресенье, 23 марта, назвал "продуктивными и предметными" прошедшие ранее в тот же день переговоры украинской и американской делегаций в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. По словам Умерова, стороны обсудили ключевые вопросы, в том числе в энергетической сфере.

"Цель президента Владимира Зеленского - обеспечить справедливый и прочный мир для нашей страны и нашего народа - и более того, для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы воплотить эту цель в реальность", - написал входивший в украинскую делегацию Умеров в соцсети X.

Зеленский ранее охарактеризовал совместную работу представителей США и Украины 23 марта в Эр-Рияде как конструктивную. Сообщая о начале переговоров, президент Украины подчеркнул, что в повестке дня были предложения по защите украинских энергетических объектов и критической инфраструктуры, и во встрече участвовали представители Минэнерго Украины.

США обсудят с РФ прекращение огня в Черном море

24 марта американская делегация встретится в Эр-Рияде с представителями России. Советник по нацбезопасности президента США Майк Уолц сообщил в интервью телеканалу CBS, что на этих переговорах планируется обсудить прекращение боевых действий в акватории Черного моря, "меры по верификации и обеспечению мира, заморозке конфликта по текущей линии фронта". Кроме того, по словам Уолца, планируется поднять вопрос о возвращении на родину украинских детей, незаконно вывезенных в РФ - советник президента США считает, что это могло бы способствовать "укреплению доверия".

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил в интервью телеканалу Fox News, что в Вашингтоне ожидают от переговоров с РФ в Саудовской Аравии "настоящего прогресса".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что 24 марта в Эр-Рияде будет в основном обсуждаться возобновление черноморской зерновой сделки 2022 года, которая обеспечивала безопасный экспорт украинских сельскохозяйственных товаров через Черное море.

Зеленский: Путин должен прекратить удары по Украине

Президент Украины в вечернем видеообращении 23 марта призвал мировое сообщество усилить давление на РФ для реального прекращения огня. "О чем бы мы сейчас ни говорили с нашими партнерами", нужно, чтобы Путин отдал "реальный приказ прекратить удары", заявил Владимир Зеленский. "Кто эту войну принес, тот и должен ее забрать", - подчеркнул украинский лидер.