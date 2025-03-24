В Европе изменили рекомендации транс-людям по въезду в США 1 933

Дата публикации: 24.03.2025
Deutsche Welle
Власти Германии и еще нескольких европейских стран скорректировали рекомендации для своих граждан - трансгендерных и небинарных персон, желающих совершить путешествие в США. На это обратил внимание портал Axios в своем материале, опубликованном в воскресенье, 23 марта.

В частности, на сайте МИД ФРГ теперь написано, что планирующий поездку в США путешественник при подаче заявки на получение визы или электронного разрешения на въезд (ESTA) должен указать свой пол как либо мужской, либо женский. "Путешественникам, у которых в графе "пол" значится "X" (так обозначается небинарная гендерная идентичность. - Ред.) или лицам, чей пол не соответствует указанному при рождении, следует перед въездом в страну связаться с диппредставительством США, чтобы уточнить действующие требования", - рекомендуется далее.

Аналогичным образом скорректировали свои рекомендации по поездкам в Соединенные Штаты внешнеполитические ведомства Дании и Финляндии, отмечает издание.

Политика Трампа в отношении трансгендеров

Администрация нового президента США с первых дней пребывания у власти "сделала ограничение прав трансгендерных американцев одним из своих главных приоритетов, уделяя особое внимание военной службе, участию в спортивных соревнованиях и другим аспектам повседневной жизни", пишет Axios. Сам Дональд Трамп говорил о намерении "положить конец трансгендерному безумию".

В том числе, его указ от 20 января предписывает госсекретарю и министру внутренней безопасности США следить за тем, чтобы такие выдаваемые правительством страны документы, как паспорта и визы, "точно отражали пол владельца", который "не подлежит изменению".

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
