Буча спустя 3 года: украинцы всё ещё считают погибших 1 1040

В мире
Дата публикации: 25.03.2025
Изображение к статье: Могилы появились прямо рядом с многоэтажками.

Многие пожилые люди были брошены без помощи в местах ухода.

За время боевых действий в Буче и ее российской оккупации в феврале-марте 2022 года здесь погибли сотни человек. После этого название города под Киевом навсегда стало синонимом военных преступлений российской армии в Украине. Недавно архивный отдел Бучанского городского совета обнародовал обновленные данные о количестве жертв российского вторжения.

Большинство из них — мужчины (их в три раза больше, чем женщин). В Буче также погибли 12 детей разного возраста.

Люди умирали не только от пуль, но и из-за отсутствия лекарств и медицинской помощи. Были зафиксированы и случаи смертей от голода.

Издание New York Times сразу после деоккупации описывало ситуацию в частном доме престарелых в Буче.

«Шесть человек в доме престарелых умерли от голода, рассказали работники кладбища, которые забирали тела в начале апреля. Вестибюль был ледяным, и четверо из умерших находились на веранде. В соседнем доме те же работники сняли с ветки дерева повесившуюся женщину», — писали американские журналисты.

Игорь Барткив подтверждает эту информацию, но отмечает, что обстоятельства смерти этих людей до конца не выяснены.

В другом случае от голода умерла 68-летняя Нина Бочок, страдавшая ментальными нарушениями. Ее старшую сестру Людмилу Бочок, которая ухаживала за ней, 5 марта застрелил снайпер во дворе их дома.

Нина не могла самостоятельно добыть себе еду, и после освобождения Бучи ее тело нашли на кухне.

В бучанских чатах о поиске родных до сих пор можно найти сообщение родственницы сестер, которая в марте 2022 года пыталась выяснить их судьбу: «Нуждаются в еде, лекарствах. Нет связи десять дней. Хоть бы узнать, что они живы. Нужна эвакуация».

Игорь Барткив рассказал еще об одном подобном случае смерти от голода.

86-летняя Ольга Осколок умерла в Буче 25 марта. Дома у нее осталась 59-летняя дочь Тамара, которая с рождения была инвалидом и нуждалась в помощи. Когда именно умерла Тамара, неизвестно — ее тело также обнаружили уже после ухода российских военных.

В целом, как отмечает Игорь Барткив, большинство погибших в Буче — немолодые люди.

«Средний возраст погибших в Бучанской общине — 54 года, по городу Буча — 55 лет», — говорит он.

