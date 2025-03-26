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Макрон пригласил Силиню на саммит по Украине 1 808

В мире
Дата публикации: 26.03.2025
LETA
Макрон пригласил Силиню на саммит по Украине
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня в четверг, 27 марта, примет участие в очередной встрече лидеров стран коалиции доброй воли в Париже, которую в поддержку Украины организует президент Франции Эммануэль Макрон, сообщили в Государственной канцелярии.

Силиня отмечает, что Латвия как один из лидеров в поддержке Украины включилась в формирование коалиции доброй воли и ей важно присутствовать на переговорах лидеров о безопасности Украины и Европы вместе с союзниками.

"От имени Латвии я подчеркиваю, что необходимо увеличить поддержку Украины и продолжать оказывать экономическое давление на Россию, вводя более жесткие санкции. Одновременно нашим приоритетом является и укрепление восточного фланга НАТО, что важно для европейской безопасности", - заявила премьер-министр.

Коалиция доброй воли объединяет страны, которые хотят и готовы внести вклад в поддержку Украины. Ее цель - обеспечить более масштабную дипломатическую, военную, финансовую и политическую поддержку Украины для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

Это очередная встреча европейских лидеров, которую президент Франции Макрон проводит после смены власти в США. В первой из таких встреч участвовал более узкий круг политиков без представителей стран Балтии.

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#макрон #саммит #эвика силиня
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Григорий Антонов
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(1)
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    Тим Тим
    26-го марта

    "Латвия один из лидеров поддержки Украины",т.е. один из лидеров по отьёму у своих жителей финансирования медицины,образования,соц.поддержки малоимущих,инвалидов и многодетных семей в пользу амбиций гланого нюхача страны 404.

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