С самолетов военной авиации РФ на территорию российских приграничных и оккупированных украинских регионов с начала 2025 года упало 26 фугасных авиабомб (ФАБ), три ракеты, а также два универсальных межвидовых планирующих боеприпаса («умных бомб», УМПБ). Девять авиабомб «нештатно сошли» лишь за последние полторы недели с 10 марта, подсчитала Astra.

Например, два ФАБа обнаружили недалеко от сел Чайки и Ситнянка в Белгородской области. А 11 марта в 500 метрах от жилых домов в хуторе Приречном в Краснодарском крае нашли двухметровую воронку от другого ФАБа.

Еще одну авиабомбу уронили рядом с белгородским хутором Федоренков, на следующий день аналогичный инцидент произошел в поле около села Казачья Лисица. 17 марта, российские самолеты «уронили» в Белгородской области сразу четыре авиационные бомбы за сутки. Снаряды нашли недалеко от хутора Широкого, в полутора километрах от села Мощеное и в районе села Серетино. Еще один боеприпас — авиабомбу УМПБ — зафиксировали в 800 метрах от села Артельное.

23 января российский самолет уронил «умную бомбу» (по данным «Аргументов и фактов», высокотехнологичное оружие с навигационным модулем), рядом с деревней Большие Кульбаки в Белгородской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

За 2024 год количество «сошедших» на приграничные территории авиабомб перевалило за 150 — всего зафиксировали падение 165 ФАБов. "Постоянная склонность России к инцидентам с боеприпасами, вероятно, усугубляется недостаточной подготовкой и усталостью экипажей, что приводит к плохому выполнению тактических задач во время миссий", – говорится в обзоре британской разведки.