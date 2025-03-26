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Трамп заявил, что Россия тянет с подписанием перемирия 1 816

В мире
Дата публикации: 26.03.2025
Deutsche Welle
Трамп заявил, что Россия тянет с подписанием перемирия
ФОТО: dreamstime

Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия намеренно затягивает подписание соглашения о прекращении огня с Украиной. Об этом сообщает DW.

"Я не знаю. Но я думаю, что Россия хочет положить конец этой войне, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет: "Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать". Я не уверен. Но все же думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и, думаю, что Зеленский хотел бы, чтобы все это закончилось", - сказал Трамп в интервью медиакомпании Newsmax.

США на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии 11 марта предложили ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта. Киев поддержал это предложение. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести "к долгосрочному миру". По итогам переговоров Путина с Трампом было объявлено о решении прекратить удары лишь по энергетическим объектам.

Кремль и министерство обороны РФ продолжают утверждать, что мораторий на удары по объектам энергетики действует с 18 марта, когда об этом договорились российский и американский президенты. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский говорил, что соглашение о прекращении ударов по объектам энергетики действует с 25 марта.

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#война рф и украины #дональд трамп #перемирие
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Григорий Антонов
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го марта

    ВС Украины уже дважды нарушили условия перемирия.

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