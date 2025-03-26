Важная новость для водителей - вводится новое общеевропейское правило

В будущем постановления о лишении водительских прав будут действовать на всей территории ЕС, а не только в стране, где было совершено нарушение.

В Европейском союзе будут введены новые правила, регулирующие исполнение запрета на вождение за серьезные нарушения правил дорожного движения – в частности, управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, совершение ДТП со смертельными последствиями или существенное превышение скорости, сообщает Deutsche welle со ссылкой на телекомпанию ARD в среду, 26 марта.

Предварительные договоренности об этом были достигнуты накануне между экспертами Европейского парламента и правительствами стран-членов ЕС.

Изменения должны будут вступить в силу после принятия формальных решений. Данный вопрос уже выносился на обсуждение Европарламента в феврале прошлого года и был одобрен депутатами, после чего начался процесс согласования правил между парламентом и правительствами европейских государств.

В данный момент временные запреты на вождение действуют только на территории страны Евросоюза, в которой было выдано соответствующее предписание, то есть совершено ДТП или иное серьезное нарушение правил. После внесения изменений в законодательные акты эти решения будут распространяться на все страны ЕС. При этом ответственность за исполнение будет находиться в компетенции государства-члена Евросоюза, в котором были выданы водительские права.

Новые правила будут действовать в отношении водителей, лишенных прав управлять транспортными средствами сроком на три месяца или больше.