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Байба Браже встретится в Испании с военнослужащими, которых отправят служить в Латвию 0

В мире
Дата публикации: 27.03.2025
LETA
Байба Браже встретится в Испании с военнослужащими, которых отправят служить в Латвию
ФОТО: depositphotos

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сегодня и в пятницу посетит с официальным визитом Испанию, где встретится с министром правительства Испании по иностранным делам, делам Европейского союза (ЕС) и сотрудничества Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Кроме того, у Браже запланирована встреча с министром обороны Испании Маргаритой Роблес Фернандес. Министры также встретятся с испанскими военнослужащими, которые примут участие или уже служили в испанском контингенте многонациональных бригад НАТО в Латвии.

МИД отмечает, что сейчас в многонациональной бригаде НАТО насчитывается примерно 4000 военнослужащих-союзников из 13 стран НАТО, в том числе более 600 военнослужащих из Испании.

В ходе визита должностные лица подпишут меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Латвии и Испании о создании механизма политических консультаций. Он предусматривает регулярное общение на уровне министров и экспертов, чтобы способствовать более тесному сотрудничеству и обмену мнениями.

Министр иностранных дел Латвии в аналитическом центре Королевского института Элькано встретится с директором института Чарльзом Пауэллом и примет участие в круглом столе с ведущими экспертами Испании по вопросам безопасности, иностранных дел и экономики.

#испания #байба браже
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Григорий Антонов
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