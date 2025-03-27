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Еще 27 раненых украинских солдат поступили в Восточную больницу 4

В мире
Дата публикации: 27.03.2025
LETA
Еще 27 раненых украинских солдат поступили в Восточную больницу

В четверг в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу поступили еще 27 тяжелораненых военнослужащих из Украины, сообщили агентству ЛЕТА в медицинском учреждении.

С начала войны в Восточной больнице прошли лечение 479 украинских солдат.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, отвечающий за экономическое сотрудничество, и заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько продемонстрировали видеоматериалы и фотографии целенаправленного уничтожения больничной инфраструктуры российскими войсками с помощью танков и беспилотников.

Как отметили представители украинского правительства, одной из главных задач на данный момент является оказание медицинской помощи населению страны, поскольку даже в военное время люди страдают от инсультов, инфарктов и других заболеваний.

Ситуации, когда в конкретную больницу одновременно доставляются и раненые солдаты, нуждающиеся в немедленной помощи, являются серьезной проблемой для руководства и врачей,

Еще одной проблемой является психологическая поддержка не только солдат, но и гражданских лиц, как взрослых, так и детей, переживших войну.

Министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери и представители правления Восточной больницы Харалдс Плаудис и Вадим Белюн поделились своим опытом по наиболее рациональным моделям оказания медицинских услуг в критических ситуациях или при катастрофах.

Абу Мери заверил в готовности продолжать оказывать помощь Украине, сообщив, что в настоящее время разрабатывается соглашение о возможности предоставления психологической помощи и поддержки людям, переживающим войну.

Украинская делегация также посетила солдат, проходящих лечение в клинике травматологии и ортопедии Восточной больницы и в отделении микрохирургии.

Все пациенты, прибывающие из Украины, проходят и комплексную оценку состояния здоровья.

#война рф и украины #больницы
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Комментарии (4)

  • Д
    Дед
    28-го марта

    Тут давеча, понадобилась помощь окулиста, причем при травме, и мне сообщили, что квоты кончились, и могут помочь, только за 60 евро. Вы там, чего вообще охренели, хохлам помощь оказываем бесплатно, а тому, кто платит налогов 54% от заработанных денег, за 15 минутную консультацию нужно платить заработок двух рабочих дней? Да, нахрен, мне такие врачи, даже интернет мне рассказал тоже самое, но без врача лекарств, то получить, невозможно.

    1
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го марта

    Каких тяжелораненых?! Что вы врете! Посмотрите расстояние между Ригой и линией соприкосновения!!! Тяжелораненые просто сдохнут если их так долго везти.

    18
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    27-го марта

    Б...дь,я гражданин Латвии,платящий кучу денег государству в качестве налогов не могу попасть к эндокринологу-квоты закончились,только за 40 евро,я что б...дь хуже хохлов?!!?

    46
    1
  • Ч
    Чангл
    27-го марта

    Своих всех вылечили?

    39
    1

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