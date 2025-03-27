Еще 27 раненых украинских солдат поступили в Восточную больницу

В четверг в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу поступили еще 27 тяжелораненых военнослужащих из Украины, сообщили агентству ЛЕТА в медицинском учреждении.

С начала войны в Восточной больнице прошли лечение 479 украинских солдат.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, отвечающий за экономическое сотрудничество, и заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько продемонстрировали видеоматериалы и фотографии целенаправленного уничтожения больничной инфраструктуры российскими войсками с помощью танков и беспилотников.

Как отметили представители украинского правительства, одной из главных задач на данный момент является оказание медицинской помощи населению страны, поскольку даже в военное время люди страдают от инсультов, инфарктов и других заболеваний.

Ситуации, когда в конкретную больницу одновременно доставляются и раненые солдаты, нуждающиеся в немедленной помощи, являются серьезной проблемой для руководства и врачей,

Еще одной проблемой является психологическая поддержка не только солдат, но и гражданских лиц, как взрослых, так и детей, переживших войну.

Министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери и представители правления Восточной больницы Харалдс Плаудис и Вадим Белюн поделились своим опытом по наиболее рациональным моделям оказания медицинских услуг в критических ситуациях или при катастрофах.

Абу Мери заверил в готовности продолжать оказывать помощь Украине, сообщив, что в настоящее время разрабатывается соглашение о возможности предоставления психологической помощи и поддержки людям, переживающим войну.

Украинская делегация также посетила солдат, проходящих лечение в клинике травматологии и ортопедии Восточной больницы и в отделении микрохирургии.

Все пациенты, прибывающие из Украины, проходят и комплексную оценку состояния здоровья.