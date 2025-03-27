Нападение с ножом в центре Амстердама: пострадали 5 человек

Неизвестный напал на прохожих с ножом близ центральной площади Амстердама. Подозреваемый задержан, заявила полиция. О мотивах преступника ничего не известно.

В результате нападения с ножом в центре Амстердама пострадали пять человек. В четверг, 27 марта, неизвестный мужчина напал на прохожих на одной из улиц близ площади Дам, подозреваемого удалось задержать, заявила полиция в столице Нидерландов.

Насколько тяжело ранены жертвы, в полиции не уточнили. О личности задержанного не сообщается, мотивы его действий неясны. Агентство dpa со ссылкой на очевидцев пишет, что молодой мужчина с короткими волосами наносил ножевые ранения случайным прохожим.

Корреспондент AFP сообщает о большом скоплении полицейских и машин скорой помощи, для помощи пострадавшим на площади перед королевским дворцом приземлился спасательный вертолет. Полиция Амстердама попросила в ближайшие часы воздержаться от посещения района инцидента.