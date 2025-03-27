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Трамп «понимает» нежелание Вэнса «спасать Европу» 2

В мире
Дата публикации: 27.03.2025
Deutsche Welle
Трамп «понимает» нежелание Вэнса «спасать Европу»
ФОТО: пресс-фото

Вице-президент США Вэнс с раздражением отозвался о Евросоюзе в секретном чате об ударах по хуситам. Позднее глава Белого дома Трамп поддержал его и посетовал на налоговую политику ЕС, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп поддержал вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса на фоне скандала вокруг секретного чата. "Я понимаю, откуда это", - заявил глава Белого дома журналистам в среду, 26 марта, комментируя позицию Вэнса, который продемонстрировал в секретном чате явное нежелание выручать Европу. "Европейский Союз обращается с нами очень, очень плохо в плане налога на добавленную стоимость, который они взимают", - добавил Трамп.

Главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта сообщил, что его добавили в групповой чат в мессенджере Signal, в котором высокопоставленные чиновники США обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских мятежников-хуситов. Белый дом подтвердил существование такого чата.

Глава Минобороны США видит в Европе "нахлебника"

Жаркие дискуссии в чате велись, в частности, по вопросу того, как представить атаки на хуситов миру, и не окажется ли Европа в наиболее выгодном положении с точки зрения торговли, если судоходные пути в окрестностях Йемена вновь станут безопасными. Так, Вэнс написал: "Я просто ненавижу снова выручать Европу". Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет в ответ полностью разделил "отвращение" вице-президента к "нахлебничеству Европы".

В другом месте в чате Вэнс выразил сомнение о том, "осознает ли президент, наксколько это (удар по хуситам. - Ред.) противоречит его нынешним заявлениям о Европе".

Глава Пентагона отрицает, что в чате обсуждались удары по хуситам. Советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолц взял на себя всю ответственность за добавление журналиста в групповой чат.

Вашингтон вводит пошлины

Трамп не раз жаловался на несправедливый, по его мнению, торговый баланс в отношениях с другими странами. За два месяца после возвращения в Белый дом республиканец ввел ряд пошлин на различные импортируемые в США товары или пригрозил установить такие меры, в том числе в отношении Евросоюза.

#дональд трамп
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го марта

    ...а также на все атозапчасти.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го марта

    США вводит 25% пошлину на все автомобили произведенные вне их территорий. Писец Германии.

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