Зеленский пригрозил Трампу потерей доверия из-за России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал своего американского коллегу Дональда Трампа фиксировать нарушения условий перемирия со стороны России. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Зеленский предупредил, что в противном случае Трамп потеряет доверие украинцев. «Если русские нарушают любую договоренность, а Америка отвечает на это, то все мы доверяем Америке и президенту. А если они нарушают, и им за это ничего нет и, наоборот, ослабляют санкции, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», — отметил он.