Через час над латвийскими городами на низкой высоте опять полетят истребители НАТО

Сегодня в небе над латвийскими городами вновь будут летать истребители на малой высоте, сообщили представители Воздушных сил.

«28 марта с 15:30 до 16:30 запланированы полеты румынских истребителей F16 на малой высоте над Ригой, Лиелварде и Лиепаей. Призываем жителей не беспокоится», - сказано в сообщении Воздушных сил.

📯 28.martā no plkst.15.30-16.30 plānoti Rumānijas F16 iznīcinātāju zemie pārlidojumi virs Rīgas, Lielvārdes un Liepājas. Aicinām iedzīvotājus nesatraukties. #wearenato #strongertogether — Gaisa spēki (@gaisa_speki) March 28, 2025

Отметим, что полеты военной авиации на малой высоте над городами Латвии уже не редкость – за последний месяц с такими предупреждениями жителям местные военные выступали уже несколько раз.