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ЕС готовит новый санкционный пакет против России 1

В мире
Дата публикации: 28.03.2025
Deutsche Welle
ЕС готовит новый санкционный пакет против России

Евросоюз готовит новый, 17-й, санкционный пакет в отношении России, сообщило издание EUobserver со ссылкой на дипломатов.

Евросоюз готовит новый, 17-й, санкционный пакет в отношении России. Об этом в четверг, 27 марта, сообщило издание EUobserver со ссылкой на дипломатов.

По словам одного из источников, работа "началась, но это очень ранние стадии". По словам другого собеседника, стороны "ждут предложений" от Еврокомиссии (ЕК). Третий дипломат указал, что Европейская служба внешних связей (EEAS) и ЕК прорабатывают пакет. "Предложения будут представлены, вероятно, в начале лета", - указал он. Четвертый диписточник высказал осторожность по поводу сроков, указав: "На данный момент это - слишком спекулятивно. Мы должны посмотреть, как будут развиваться переговоры между США, Россией и Украиной".

В среду, 26 марта, постпреды ЕС также согласовали "переговорный мандат" по вопросу о введении штрафных тарифов на импорт российских удобрений. Речь идет о юридически обособленном направлении, которое, однако, связано с основным санкционным треком.

Кулуарная работа в институтах ЕС в Брюсселе проходит на фоне саммита 27 стран ЕС, Великобритании и Украины в Париже 27 марта.

Встреча прошла после того, как США и Россия обсудили возможность перемирия в Черном море.

#евросоюз #санкции
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    28-го марта

    А Венгрия подпишет за такие бабки. Не будет бабок не будет пакета. Латыши же сами еще скинутся Венгрии, чтобы это пропихнуть.

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